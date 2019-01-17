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Kamyonet sürücüsü kaldırımdaki gençleri ezmek istedi

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 18:28 | Son Güncelleme

ABD'de bir kamyonet sürücüsü, kaldırımda yürümekte olan üç genci hedef alarak, süratle kamyonetini gençlerin üzerine doğru sürdü. O anlar bir evin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Portland kentinde meydana gelen olayın görüntüleri bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda yürümekte olan üç genç görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkarak üzerlerine doğru gelmekte olan kamyoneti fark eden gençler, kaçmaya başlıyor. Ancak, kamyonet süratle ilerlediği için gençlerden ikisi kaçmayı başarsa da en arkadaki kişi kamyonetin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Kamyonetin çarptığı genç ayağa kalkarak diğer arkadaşıyla birlikte kaçmaya devam ederken, kamyonet sürücüsü de ara sokağa girerek kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan bu olayı fark eden ev sahibinin, hemen polisle iletişime geçtiği belirtildi. Polisin yaptığı açıklamada ise komşulardan hiçbirinin bu olaya tanık olmadığı, kamyonet sürücüsünün ya da gençlerden birinin polisle iletişime geçmediği ve kamyonet sürücünün hala arandığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd kamyonet

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