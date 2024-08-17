Kan Çiçekleri'nin başrolü Barış Baktaş'a çirkin saldırı! 'Aile benim kımızı çizgim' diyerek isyan etti

Kan Çiçekleri dizisinde Yağmur Yüksel ile başrolü paylaşan Barış Baktaş, sosyal medyada yapılan çirkin saldırının ardından açtı ağzını yumdu gözünü.

1997 Batman doğumlu olan oyuncu Kan Çiçekleri dizisinde Baran Karabey rolüne hayat veriyor.

Snob magazinde yer alan habere göre, uzun süredir sosyal medya üzerinden kendisine, ailesine ve yakın çevresine yapılan çirkin saldırılara maruz kalan oyuncu tespit edilen 200’ün üstünde sosyal medya hesabına dava açtı.

Ünlü oyuncu “Şükür çok takip edilen bir dizimiz var. Bu bağlamda beni sonuna kadar eleştirebilirler. Başım üstüne. Ama konu aileye gelince orada bir durmaları gerekir herkesin. Bu benim kırmızı çizgim. Gerekli işlemleri artık hukuk çerçevesinde avukatlarım halledecek” dedi.