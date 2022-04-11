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Kan donduran olay! Ashley Cole'un parmaklarını kesip...

11.04.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin efsane futbolcusu Ashley Cole'un evine hırsız girdi. Kan donduran bir olay yaşayan efsane futbolcuya bir çeşit işkence yapıldı. Kollarını ve ayaklarını sandalyeye bağlayan gözü dönmüş hırsızlar, Ashley Cole'un parmaklarını penseyle kesmekle tehdit etti. Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla saldırganlar evden değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Kan donduran olay! Ashley Cole'un parmaklarını kesip...

Efsane futbolcu Ashley Cole büyük şok yaşıyor. Evine giren hırsızlardan canını zor kurtaran efsane isim hayatının en unutulmaz gününü yaşadı. Sabah saatlerinde evine saldırganların girdiğini fark eden Ashley Cole, hırsızlarla anlaşmaya çalıştı fakat başaramadı.

ELLERİNİ VE BACAKLARINI BAĞLAYIP SANDALYEYE OTURTTULAR

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Ashley Cole'u ellerini ve bacaklarını iple bağlayıp sandalyeye oturtan hırsızlar, efsane ismin parmaklarını penseyle kesmeyi düşündü. O sırada evde bulunan mücevher, saat ve araba anahtarı çalan hırsızlar, polislerin olay yerine gelmesiyle evden kaçtı. İngiliz polisi saldırganların peşine düştü.

EVDEN KAÇARKEN KOKU GİDERİCİ SIKTILAR

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Ashley Cole'un ifadesine göre hırsızlar, evden çıkarken tuhaf bir koku sıktı. Yapılan araştırmaların ardından bu kokunun evde bulunan parmak izlerini yok etmeye yaradığı ve bunun için kullanıldığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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