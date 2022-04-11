Kan donduran olay! Ashley Cole'un parmaklarını kesip...

Efsane futbolcu Ashley Cole büyük şok yaşıyor. Evine giren hırsızlardan canını zor kurtaran efsane isim hayatının en unutulmaz gününü yaşadı. Sabah saatlerinde evine saldırganların girdiğini fark eden Ashley Cole, hırsızlarla anlaşmaya çalıştı fakat başaramadı.

ELLERİNİ VE BACAKLARINI BAĞLAYIP SANDALYEYE OTURTTULAR

Ashley Cole'u ellerini ve bacaklarını iple bağlayıp sandalyeye oturtan hırsızlar, efsane ismin parmaklarını penseyle kesmeyi düşündü. O sırada evde bulunan mücevher, saat ve araba anahtarı çalan hırsızlar, polislerin olay yerine gelmesiyle evden kaçtı. İngiliz polisi saldırganların peşine düştü.

EVDEN KAÇARKEN KOKU GİDERİCİ SIKTILAR

Ashley Cole'un ifadesine göre hırsızlar, evden çıkarken tuhaf bir koku sıktı. Yapılan araştırmaların ardından bu kokunun evde bulunan parmak izlerini yok etmeye yaradığı ve bunun için kullanıldığı ifade edildi.



