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Kan donduran olay! Eşi tarafından darp edilirken elinden silahı aldı ve...

Cem Menteş Cem Menteş
GÜNDEM  | 14.09.2019 01:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından darp edilen kadın eşinin elinden silahı alarak 2. kattaki evin camından aşağıya atladı. Hastanede yoğun bakıma kaldırılan kadının yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Kan donduran olay! Eşi tarafından darp edilirken elinden silahı aldı ve...

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma D. ile dini nikahlı eşi Fahrettin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fahrettin K. tarafından darp edilen Fatma D. dini nikahlı eşinin elinde bulunan silahı alarak ikinci katta bulunan evin penceresinden atladı. Vücudunda kırıklar oluşan Fatma D. olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Dini nikahlı eşi Fatma D.'yi darp ettiği öne sürülen Fahrettin K., emniyet güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Fahrettin K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, dini nikahlı eşi Fatma D.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

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