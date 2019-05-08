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Kan donduran olay! Köpekler bulup çıkardı

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HABER  | 08.05.2019 21:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düşük yapan bir kadının beze sardıktan sonra toprağa gömdüğü ve yaklaşık 3 aylık olduğu sanılan cenini köpekler bulup çıkardı.

Kan donduran olay! Köpekler bulup çıkardı

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen hamile bir kadın, düşük yaptıktan sonra yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini, bir beze sardıktan sonra toprağı kazıp gömerek gitti.

SURİYELİ ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Birkaç gün önce yaşandığı muhtemel olayın ardından Suriyeli birkaç çocuk, bölgeden geçerken bir sokak köpeğinin yeri kazdığını fark etti. Köpeğin yanında giden Suriyeli çocuklar, cenini fark eder etmez çevredeki vatandaşlara durumu anlattı.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de cenin üzerinde ve sarıldığı bez ile çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Cenini düşürdüğü tahmin edilen anne adayının kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan cenin

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