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Kan donduran olay! Yakasından tuttuğu adamı yola itti

kadir.gunduz kadir.gunduz
İLGİNÇ HABERLER  | 07.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

ABD yaşanan bir olaya ait görüntü izleyenlerin kanını donduruyor. Bir bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürümekte olan yaşlı adamı yola itti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD yaşanan bir olaya ait görüntü izleyenlerin kanını donduruyor. Los Angeles'ta yaşanan olayda bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürümekte olan yaşlı adamı bir anda yola itti. Adam yola sırt üstü düşerken; yoldan geçmekte olan TIR sürücüsü, adamın kafasını ezmek üzereyken ramak kala aracı durdurabildi.

Saldırganın hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam ettiği olay sonrası yola itilen adam hastaneye kaldırıldı. Yaralanan adamın kemiklerinin kırıldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken; saldırganın yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

(DHA)

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abd Los Angeles adam

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