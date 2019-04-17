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Kan şekerini dengede tutan tarif: Sirkeli yumurta

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kan şekeri değerlerinin değişmesi bünyeyi altüst eder. Ciddi bir sağlık sorunu olan bu durumu atlatmanız için oldukça kolay ve son derece etkili bir tarifimiz var.

Kan şekerini dengede tutan tarif: Sirkeli yumurta

Kan şekeri değerlerinizi kontrol altında tutmak için gerekenin sadece bir adet haşlanmış yumurta olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. Bu kadar kolay olamayacağını düşünebilirsiniz, ama dünyanın birçok yerinden çok sayıdaki uzmana göre aşağıdaki yumurtalı tarif, kan şekeri değerlerinizi düşürmede ve kontrol altında tutmada oldukça etkili.

Gerçekten inanılmaz kolay bir tarif. Sadece bir adet haşlanmış yumurta kullanarak, kan şekerinizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

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Diyabet, dünya üzerinde çok sayıda kişiyi etkileyen yaygın bir sağlık problemi. Diyabet, pankreas insülin salgılamayı bıraktığında veya vücudun ürettiği insülin düzgün bir şekilde kullanılamadığında, kan şekeri değerlerinin yükselmesi sonucu ortaya çıkar. Bunun sonuncunda sık sık idrara çıkma ihtiyacı duyabilir, devamlı susuzluk hissedebilir, hızlı kilo kaybı yaşayabilir, özel bölgenizde kaşıntı hissedebilir, hatta bulanık görme ve yorgunluk durumları yaşayabilirsiniz.

Bu semptomların hepsi birer diyabet işareti olabilir. Eğer tedavi edilmezse körlüğe, sinirlerde hasara, karaciğer yetmezliğine, kardiyovasküler problemlere ve sertleşme bozukluğuna neden olabilir.

Not: Bu tedaviyi alırken yüksek kan şekeri seviyelerine neden olan yiyecekler yememelisiniz. Doğal ilacın hazırlanması oldukça kolay, ihtiyacınız olan şey sadece bir adet haşlanmış yumurta ve biraz sirke.

Kan Şekeri Değerlerini Bu Doğal Yumurta-Sirke İlacıyla Düzenleyin

Tarif:

İşe bir yumurtayı haşlayarak başlayın. Yumurtanın kabuğunu soyduktan sona bir çatalla yumurtanın çeşitli yerlerinde delikler açın. Ardından yumurtayı bir kaba koyup üzerine sirke dökün.

Bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi sabah yumurtayı, içine 1 yemek kaşığı sirke karıştırılmış 1 bardak ılık su ile birlikte yiyin. Bu tedaviyi birkaç gün uygulayın, ardından kan şekeri değerlerinizi tekrar ölçtürün. Bu tedaviyi uygulamadan önceki ve sonraki kan şekeri testi sonuçlarınızı karşılaştırın. Yumurtalı tedaviden sonra kan şekeriniz önemli ölçüde düşmüş olacak!


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