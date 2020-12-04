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Kan ürünleri üreten şirkete İstanbul'da münferit yatırım yeri tahsis edildi

ANKARA HABERLERİ  | 04.12.2020 08:50 | Son Güncelleme

Kan ürünleri üreten şirkete İstanbul'da münferit yatırım yeri tahsis edildi

Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim şirketi olarak sağlık sektöründe adını duyuran Maxicells İlaç Sanayi AŞ'ye İstanbul'un Silivri ilçesinde münferit yatırım yeri verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde belirlenen alan Maxicells İlaç Sanayi AŞ'ye münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Maxicells tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olacak.

Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim şirketi olarak sağlık sektöründe adını duyuran firmanın, ülkede üretimi bulunmayan kan ürünlerinin üretimini yapması bekleniyor.

Kararın hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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