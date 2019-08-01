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Pitonun gerçek sahibi aranıyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Kanada’nın Toronto şehrinde kanalizasyonda bulunan bir piton yılanının gerçek sahibi aranıyor. Bir ailenin yılanın kendilerine ait olduğunu belirterek evlerine götürdüğü ancak farklı bir yılan olduğunun anlaşıldığı ortaya çıktı.

Pitonun gerçek sahibi aranıyor!

Kanada’nın Toronto şehrindeki bir benzin istasyonunda büyük bir piton yılanının, lağım ızgarasından aşağıya doğru yuvarlandığı görüldü.

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İtfaiyeciler benzin istasyonunun yolundan geçen kanalizasyon ızgarasından yuvarlanan yaklaşık 122 santimetre uzunluğundaki piton yılanını bir çantaya koyarak Toronto Hayvan Servisi barınağına götürdü.

Benzin istasyonundaki kanalizasyon ızgarasında bulunan yılanın kayıp evcil hayvanları olduğunu iddia eden bir aileden bilgi geldi.

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Sannella ailesi, 11 aylık bir kraliyet pitonu olarak da bilinen top pitonu ’Monty’nin Haziran ayında evlerinden kaybolduğunu bildirdi. Sannella ailesi, bir gece evlerinden kaybolan evcil hayvanlarını almak için yerel hayvan hizmetlerine koştu. Aile, yılanı evlerine götürdü ancak, aynı gece, Monty olağandışı davranış belirtileri göstermeye başladı.

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Geçtiğimiz yılın kasım ayında 18 yaşındaki oğlu için yılanı satın alan Samantha Sannella, yılanı Monty’nin daha önce hiç yapmadığı, akvaryumunda bulunan içi boş kütükleri kaldırdığını fark etti. Monty’nin bazı eski fotoğraflarındaki desenleri daha yakından incelemesi üzerine, aile bu yılanın aslında Monty olmadığını fark etti.

YILANIN GERÇEK SAHİBİ ARANIYOR

Bu yılanın Monty’den ‘biraz daha güçlü’ olduğunu belirten Samantha Sannella için zor bir gece oldu. Sannella, yılanın gece boyunca kafesinden kaçmasını önlemek için teraryumunun üzerine kitap yerleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Sannella, “İstediğim en son şey, evimde ikinci kayıp yılan vakası yaşanması” dedi. Yılana ’Sneaky Pete’ adını veren aile, şimdi yılanın gerçek sahiplerini ve hala kayıp olan pitonlarını bulmaya çalışıyor.

Sannella, Monty’nin geri döneceği konusunda hala umutlu olsa da, bir yılanı evcil hayvan olarak evde tutmayı yeniden değerlendirdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada piton Kanalizasyon itfaiye

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