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Kanal 7’nin Yemin dizisi Hindistan’da yayınlanacak

06.05.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal 7’nin sevilen yapımı Yemin dizisinin 3 sezonu Hindistan’da yayınlanacak. Başrollerini Gökberk Demirci ve Özge Yağız’ın paylaştığı yapım şimdiye kadar 335 bölümü geride bıraktı.

Kanal 7’nin Yemin dizisi Hindistan’da yayınlanacak

Dünyada sinema ve dizi film üretiminde önemli bir yerde bulunan Hindistan’ın Bollywood yapımlarına Türkiye’den rakip çıktı. Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kanal 7’nin sevilen dizisi Yemin’in 3 sezonu Hindistan’da yayınlanacak. Kanal 7’de 3’üncü sezonu yayınlanan dizinin 3 sezonu da Hindistan’ın dijital platformu MX Player tarafından satın alındı. Dizi tüm Hint dilleri ve İngilizce dublajlı olarak platformda yer alacak.

YEMİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İçerik üretiminde dünyada önemli bir noktada bulunan Hintistan’ın Bollywood’uyla rekabet edecek olan Yemin’in başrollerini Gökberk Demirci, Özge Yağız, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova’nın paylaşıyor.

Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Yemin’in ilk iki sezonunda Gökbek Demirci ve Özge Yağız başrolleri paylaşırken, 3’üncü sezonda Cansu Tuman kadroya dahil oldu.

YEMİN 3. SEZONDA FARKLI BİR HİKAYE

İlk iki sezonda Emir ve Reyhan’ın aşkının işlendiği dizinin, 3’üncü sezonunda Reyhan’dan sonra yeni bir hayata başlayan Emir ile hapisten çıktıktan sonra bir başına kalan Seher’in kesişen yolları konu ediliyor.

Proje ve hikaye Nazmiye Yılmaz tarafından oluşturulurken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli, Serkan Mut yer alıyor. Senaryosu Başak Yazı Odası tarafından yazılan Yemin’in müzikleri ise Minör’e ait.

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Kanal 7
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