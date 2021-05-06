Kanal 7’nin Yemin dizisi Hindistan’da yayınlanacak

Dünyada sinema ve dizi film üretiminde önemli bir yerde bulunan Hindistan’ın Bollywood yapımlarına Türkiye’den rakip çıktı. Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kanal 7’nin sevilen dizisi Yemin’in 3 sezonu Hindistan’da yayınlanacak. Kanal 7’de 3’üncü sezonu yayınlanan dizinin 3 sezonu da Hindistan’ın dijital platformu MX Player tarafından satın alındı. Dizi tüm Hint dilleri ve İngilizce dublajlı olarak platformda yer alacak.

YEMİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İçerik üretiminde dünyada önemli bir noktada bulunan Hintistan’ın Bollywood’uyla rekabet edecek olan Yemin’in başrollerini Gökberk Demirci, Özge Yağız, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova’nın paylaşıyor.

Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Yemin’in ilk iki sezonunda Gökbek Demirci ve Özge Yağız başrolleri paylaşırken, 3’üncü sezonda Cansu Tuman kadroya dahil oldu.

YEMİN 3. SEZONDA FARKLI BİR HİKAYE

İlk iki sezonda Emir ve Reyhan’ın aşkının işlendiği dizinin, 3’üncü sezonunda Reyhan’dan sonra yeni bir hayata başlayan Emir ile hapisten çıktıktan sonra bir başına kalan Seher’in kesişen yolları konu ediliyor.

Proje ve hikaye Nazmiye Yılmaz tarafından oluşturulurken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli, Serkan Mut yer alıyor. Senaryosu Başak Yazı Odası tarafından yazılan Yemin’in müzikleri ise Minör’e ait.

