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Kanal D'den şaşırtan final kararı! O dizi de bitiyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.10.2024 13:45
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Yeni sezonda Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yer alan, Özgü Kaya, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Burak Berkay Akgül'ün başrolü paylaştığı Güzel Aşklar Diyarı için final kararı alındı.

Kanal D'den şaşırtan final kararı! O dizi de bitiyor!

Yeni sezonda birçok iddialı dizi yayın hayatına başlarken çok geçmeden reytinglerdeki düşüş nedeniyle final haberleri gelmeye başladı. Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti'nin final haberlerinin ardından bir dizinin daha fişi çekildi.

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KANAL D DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ü yıllar sonra ekranlara döndüren yeni sezon dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yayına başladığı ilk haftalar ilgi geçmeyi başarmıştı. Reytinglerin düşmeye başlamasıyla önce senaryo ekibi daha sonra yönetmen değişmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Kaya ile Burak Berkay Akgül’ün başrol oynadığı Kapadokya’da çekilen dizinin 6. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

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Güzel Aşklar Diyarı'nda Hakim Alaca karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün de geçtiğimiz günlerde diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncu, “Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam” demişti.

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Flaş final kararı! O dizinin fişi çekildi! Flaş final kararı! O dizinin fişi çekildi!
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Güzel Aşklar Diyarı
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