Kanal D'nin dizisi Seversin erken finalle ekrana veda ediyor

Kanal D'de yaz aylarında ekrana gelmeye başlayan ve yeni sezonda da yayınlanması planlanan Seversin dizisinden hayranlarına kötü haber geldi.

21. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber günü değiştirilen ve pazartesine alınan projenin 26 bölüme kadar uzatılması planlanıyordu. Ancak bu fikirden vazgeçildi ve dizi için final kararı alındı. Seversin dizisi 21. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği dizinin senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası taşıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yanı sıra Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyordu.

