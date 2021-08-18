Kanal D’nin iddialı başlayan dizisi için final kararı alındı!

Aşkın Tarifi dizisi final kararı verildi. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin reytingleri bir süredir beklentilerin altında geliyordu.

Kadir Doğulu’nun şef Fırat karakteri ile hayranlarına farklı bir yönünü sergilediği Aşkın Tarifi dizisi için 13. bölümde final kararı alındığını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

AŞKIN TARİFİ FİNALİNE SON 3 BÖLÜM KALDI

Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı.

Dizinin geriye sadece 3 bölümü kaldı. Aşkın Tarifi dizisi herhangi bir farklı durum olmazsa 6 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümü ile final yapacak.

