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Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu'nun kadrosu yıkılıyor! Veda Mektubu ne zaman başlayacak, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu

11.01.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuna sahip dizi hikayesiyle de oldukça dikkat çekici. Yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizi hakkında araştırmalar ise hız kazandı. Peki, Veda Mektubu ne zaman başlayacak, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu'nun kadrosu yıkılıyor! Veda Mektubu ne zaman başlayacak, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu

Kanal D’nin şimdiden merak uyandıran, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu’nun güçlü oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimlerine bu ay içerisinde başlanacak olan dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Veda Mektubu ne zaman başlayacak, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine bu ay içerisinde İstanbul’da başlanacak olan Veda Mektubu'nun yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken, hikâyeyi Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldı. Veda Mektubu'nun yayın tarihi ise henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Veda Mektubu 2

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Veda Mektubu dizisi; yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizi Veda Mektubu’nun güçlü oyuncu kadrosu belli oldu.

Veda Mektubu 3

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu'nda, Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Elif Çakman, Hazar Motan, Deniz Altan, Asya Kasap, Hande Eleman, Kerem Alp Kabul ve Elif Uslusoy'da önemli rolleri üstleniyor.

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