Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

3 haftalık sezon arasından sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kanal D'nin dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda yaşanan değişiklikler seyirciyi şok etti.

Kanal D'nin dizisinde 9 oyuncu birden ayrıldı

Bir türlü beklenilen reyting başarısını gösteremeyen dizi için erken final yapacağını iddia edilmişti.

YENİ FORMATLA BAŞLADI AMA... Bir Litre Gözyaşı dizisi, sezon arasından sonra bambaşka bir konseptle yeniden ekrana döndü seyircinin kafası fena halde karıştı.

SANEM ÖLDÜ MÜ? Sanem Çelik’in oynadığı Cihan’ın annesi Figen’in öldüğü ortaya çıktı. Annesi Güzin ile birlikte yan yana mezarlarda yatan Figen’in neden öldüğü merak konusu oldu.

Dizi, sezon arasında reytinglerinin düşük olması nedeniyle konsept değişikliğine gitmişti. Yeni bölümleri merakla beklenen dizide 5 yıl sonrasına zaman atlaması yaşandı. Cihan üniversiteyi bitirmiş, Mahir ölmüş, Figen ve Güzin ölmüştü.

Mezar taşlarına bakan seyirci aynı gün mü öldüler yoksa bir kaza mı geçirdiler anlayamadı. Çünkü ölüm tarihleri mezardaki çiçeklerle kapatılmıştı.

NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ Bu konuyla ilgili dizinin yapımcılarından henüz net bir açıklama yok. Yeni bölüm fragmanında seyirci bu soruların cevabını öğrenecek.

Bu arada Mahir’in tam olarak nasıl öldüğü anlaşılamadı ama Cihan’ın “O klübeden çıkmasına izin vermeseydim, Mahir ölmeyecekti” sözleri dikkat çekti. Papatya’nın “Mahir, sana yardım getirmek için gitti” sözünden ikisinin bir yerde mahsur kaldıkları ve Mahir’in yardım getirmek için gittiği ve sonrasında öldüğü ya da öldü sandığı anlaşıldı.

Ancak Kerem ismiyle dizide yer alacak kişi ise yine Mert Yazıcıoğlu! Tanıtımda Mahir’in Kerem diye tanıtılmasıyla herkesin kafası karıştı! Aslında Mahir ölmedi ve Kerem olarak yıllar sonra geri mi dönüyor, yoksa bir benzerlik mi, ikizi mi var?

SOSYAL MEDYA KARIŞTI Mahir, Cihan’ın çalıştığı şirketin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak geri dönüyor. Ancak ismi Kerem. Cihan’ın ismini duyduğunda hiç bir tepki vermemesinden, hafızasını kaybettiğini düşünen izleyiciler, sosyal medyada bu şekilde yorumlar yapıyorlar.

GENÇLİK DİZİSİ OLARAK DEVAM EDECEK Bir Litre Gözyaşı dizisi artık gençlik dizisi olarak devam edecek. Cihan’ın hastalığının ise durdurulduğu ve ilerlemediği ortaya çıktı.