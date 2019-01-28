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Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 28.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Kanal D'nin büyük umutlarla sezon başında yayına soktuğu dizisi Bir Litre Gözyaşı bir türlü beklenilen reyting başarısı gösterememiş ve dizinin erken final yapacağı daha haftalar öncesinden konuşulmaya başlamıştı.

3 haftalık sezon arasından sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kanal D'nin dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda yaşanan değişiklikler seyirciyi şok etti.

Kanal D'nin dizisinde 9 oyuncu birden ayrıldı

Bir türlü beklenilen reyting başarısını gösteremeyen dizi için erken final yapacağını iddia edilmişti.

YENİ FORMATLA BAŞLADI AMA...

YENİ FORMATLA BAŞLADI AMA...
Bir Litre Gözyaşı dizisi, sezon arasından sonra bambaşka bir konseptle yeniden ekrana döndü seyircinin kafası fena halde karıştı.

SANEM ÖLDÜ MÜ?

SANEM ÖLDÜ MÜ?
Sanem Çelik’in oynadığı Cihan’ın annesi Figen’in öldüğü ortaya çıktı. Annesi Güzin ile birlikte yan yana mezarlarda yatan Figen’in neden öldüğü merak konusu oldu.
Dizi, sezon arasında reytinglerinin düşük olması nedeniyle konsept değişikliğine gitmişti. Yeni bölümleri merakla beklenen dizide 5 yıl sonrasına zaman atlaması yaşandı. Cihan üniversiteyi bitirmiş, Mahir ölmüş, Figen ve Güzin ölmüştü.
Mezar taşlarına bakan seyirci aynı gün mü öldüler yoksa bir kaza mı geçirdiler anlayamadı. Çünkü ölüm tarihleri mezardaki çiçeklerle kapatılmıştı.

NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Bu konuyla ilgili dizinin yapımcılarından henüz net bir açıklama yok. Yeni bölüm fragmanında seyirci bu soruların cevabını öğrenecek.
Bu arada Mahir’in tam olarak nasıl öldüğü anlaşılamadı ama Cihan’ın “O klübeden çıkmasına izin vermeseydim, Mahir ölmeyecekti” sözleri dikkat çekti. Papatya’nın “Mahir, sana yardım getirmek için gitti” sözünden ikisinin bir yerde mahsur kaldıkları ve Mahir’in yardım getirmek için gittiği ve sonrasında öldüğü ya da öldü sandığı anlaşıldı.
Ancak Kerem ismiyle dizide yer alacak kişi ise yine Mert Yazıcıoğlu! Tanıtımda Mahir’in Kerem diye tanıtılmasıyla herkesin kafası karıştı! Aslında Mahir ölmedi ve Kerem olarak yıllar sonra geri mi dönüyor, yoksa bir benzerlik mi, ikizi mi var?

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

SOSYAL MEDYA KARIŞTI
Mahir, Cihan’ın çalıştığı şirketin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak geri dönüyor. Ancak ismi Kerem. Cihan’ın ismini duyduğunda hiç bir tepki vermemesinden, hafızasını kaybettiğini düşünen izleyiciler, sosyal medyada bu şekilde yorumlar yapıyorlar.

GENÇLİK DİZİSİ OLARAK DEVAM EDECEK

GENÇLİK DİZİSİ OLARAK DEVAM EDECEK
Bir Litre Gözyaşı dizisi artık gençlik dizisi olarak devam edecek. Cihan’ın hastalığının ise durdurulduğu ve ilerlemediği ortaya çıktı.
Diziden Figen, Güzin karakterlerinin Cihan’ın arkadaşı Hande ile birlikte 6 kişi daha ayrıldı.
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
en başta diziye bulunan "isim"de meymenet yok.
bu diziye bakan varmi diye merak ediyordum saçma bir dizi..
BİZİM DİZİLERDE KOMİK OLMAYA BAŞLADI bir litre gözyaşı,,,bir batman kuyruk...bir kilo paça....
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