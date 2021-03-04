Kanal D ve TRT'den yayın akışı değişikliği! Şarkılar Seni Söyler ve Tövbeler Olsun neden yayınlanmadı?

Bitlis'ten gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter kazası sonucu dokuz askerimiz yaşamını yitirirken, dört askerimiz de yaralandı. Acı haberin ardından Kanal D ve TRT 1 yayın akışlarını değiştirdi.

Başrollerini Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu'nun paylaştığı 'Tövbeler Olsun'un 28. bölümü ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin şarkılarıyla izleyici karşısına çıktığı 'Şarkılar Seni Söyler'in 2. bölümü bu akşam ekrana gelmedi.

Öte yandan bu akşam 20.00'de Kanal D'de 'Star Wars: Son Jedi' filmi, TRT 1'de ise 'Uyanış: Büyük Selçuklu' tekrarı izleyiciyle buluştu.



