Kanalizasyon borusundan girip bankayı boşalttılar!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Belçika'da Hollywood filmlerini aratmayan bir banka soygunu yaşandı. Antwerp kentinde bir bankada, kanalizasyon borularını kullanan hırsızlar 30 müşterinin şahsi kasalarını boşalttı.

Kanalizasyon borusundan girip bankayı boşalttılar!

Belçika’nın Antwerp kentinde hırsızlar, bir bankanın özel kasalarının bulunduğu alana kanalizasyon boruları yoluyla ulaştı. Antwerp’in kuyumcular bölgesine yakın bölgesindeki bankada, 30 müşterinin kasası boşaltıldı.

Pazar günü yaşanan olayda, olası bir hırsızlık ihbarı ile bankaya gelen polis kapıların kapalı olduğunu ama yaklaşık 30 kasanın boşaltıldığını fark etti. Hırsızların, çağı yer yer 40 santimetreye uzanan kanalizasyon borularını kullandığı, son hamlede de kasa bölgesine uzanan bir tünel kazdığı belirtiliyor.

Hırsızların tam olarak ne çaldığı henüz açıklanmazken, bankanın müşterileri tedirgin. Bazı müşterilerin kasalarda aile yadigârı eşyaları, bazılarının da bol miktarda nakit para tuttuğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanalizasyon banka hırsızlık

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