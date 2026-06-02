Kanalizasyon çalışmasında tesadüfen ortaya çıktı: Tam 1000 yıllık

Hollanda'nın Utrecht eyaletine bağlı Wijk bij Duurstede kasabasında altyapı çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve yağmur suyu hattının inşası sırasında bulunan büyük ahşap parçanın, Avrupa'nın erken dönem ticaret ağlarında kullanılan bir geminin kalıntısı olabileceği üzerinde duruluyor.

The Sun'da yer alan habere göre; Keşif, bölgede sürdürülen kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı çalışmaları sırasında gerçekleşti. Toprak altından çıkarılan işlenmiş ahşap parça, bölgede gönüllü olarak görev yapan amatör arkeolog Danny van Basten'in dikkatini çekti. İlk incelemelerin ardından uzman ekipler olay yerine çağrılarak detaylı çalışma başlatıldı.

KAPSAMLI ANALİZ YAPILIYOR

Yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre kalınlığında olduğu belirtilen ahşap parçada yer alan kesim izleri, oyuklar ve şekillendirme detayları, bunun bir geminin taşıyıcı iskeletine ait olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, kalıntının hangi döneme ait olduğunu belirlemek amacıyla kapsamlı analizler yürütüyor.

Buluntunun ortaya çıkarıldığı bölge, bir zamanlar Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen antik Dorestad yerleşiminin bulunduğu alanda yer alıyor. 7'nci ve 9'uncu yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olan Dorestad, Ren Nehri üzerinden Almanya, İngiltere, İskandinavya ve Kuzey Denizi çevresindeki ticaret ağlarını birbirine bağlıyordu.

VİKİNG ÇAĞI'NA AİT OLABİLİR

Araştırmacılar, ahşap parçanın Viking Çağı'na ait bir ticaret gemisinden kalmış olabileceğini değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, kalıntının daha sonraki dönemlerde kullanılan yük gemilerine ait olma ihtimalinin de bulunduğunu vurguluyor. Ahşabın yaşı, ağaç halkaları üzerinde yapılacak incelemelerle netleştirilmeye çalışılacak.

Tarih boyunca hem önemli bir ticaret merkezi hem de Viking akınlarının hedeflerinden biri olan Dorestad'da bulunan bu kalıntının, bölgedeki deniz ticareti ve Viking hareketlerine ilişkin yeni bilgiler sunabileceği belirtiliyor.

Uzman ekipler tarafından özel yöntemlerle çıkarılan ahşap parçanın zarar görmemesi için koruma altına alındığı açıklandı. Yapılacak analizlerle kalıntının hangi gemiye ait olduğu, ne amaçla kullanıldığı ve hangi dönemde üretildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Araştırmacılar, buluntunun Viking dönemine ait olduğunun doğrulanması halinde, Avrupa'nın erken Orta Çağ ticaret yolları ve nehir taşımacılığına ilişkin önemli bilgiler sağlayabilecek nadir keşiflerden biri olarak tarihe geçebileceğini ifade ediyor.