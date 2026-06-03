Kanalizasyondan çıkan şok etti: Bölgede yaşayanlar diken üstünde

ABD'nin New York kentinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan videolar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Görüntülerde, herhangi bir resmi altyapı ekibine bağlı görünmeyen bazı kişilerin Brooklyn'in farklı mahallelerinde kanalizasyon kapaklarından çıkarak sokaklara dağıldığı görülüyor.

Yetkililer, olaylarla bağlantılı henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını belirtirken, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

POLİSİN İLK TAHMİNİ: DEĞERLİ EŞYA ARIYORLARDI

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre polis, kişilerin kanalizasyon sistemine düşen değerli eşyaları aramak amacıyla yer altına girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit edecek herhangi bir unsurun bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla özel eğitimli acil müdahale ekiplerini kanalizasyon sistemine gönderdi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir düzeneğe veya tehlikeli maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Ayrıca şehir altyapısından sorumlu ekiplerin yaptığı kontrollerde de kanalizasyon sisteminde herhangi bir hasar tespit edilmediği açıklandı.

🇺🇸 #Brooklyn. It appears 6 or 7 more individuals was spotted coming out of a different manhole . It appears the men all had tools on them as well .



Video footage obtained by Williamsburg 365 shows seven individuals emerging from a manhole at Bedford Avenue and Lynch Street Frid pic.twitter.com/l3IHH8EKpZ — DJ CandyMan (@DrCandymn) May 31, 2026

KAPAKTAN BİR ANDA YEDİ KİŞİ ÇIKTI

Cuma günü saat 02.00 sıralarında kaydedilen bir videoda, beyaz tişörtlü bir kişinin kanalizasyon kapağını kaldırdığı ve ardından yedi kişinin yer altından çıkarak sokağa çıktığı görülüyor. Kişilerin koruyucu kıyafetler giydiği, daha sonra yakın bir noktada üzerlerini değiştirerek bölgeden ayrıldığı dikkat çekiyor.

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Brooklyn'de çekilen başka bir görüntüde ise kırmızı tişörtlü bir kişinin kanalizasyon kapağını içeriden açarak yoğun trafikli bir caddede yüzeye çıktığı görülüyor. Onun ardından altı kişi daha yer altından çıkarken, en az üç kişinin elinde kürek taşıdığı ve bazılarının kafa lambası kullandığı fark ediliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis yetkilileri, iki olay arasında doğrudan bir bağlantı kurulup kurulamadığının henüz netleşmediğini belirtti. Olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edilirken, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

Gizemli görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, kanalizasyon sisteminde ne arandığı ve kişilerin yer altındaki faaliyetlerinin amacı henüz netlik kazanmadı.