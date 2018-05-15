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Kanatsız melek: Ramazan öncesi tüm pazarı alıp vatandaşa dağıttı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

İstanbul Tarlabaşı semt pazarında bedava ürünler dağıtıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen holding sahibi önce tüm tezgahı aldı sonrasında halka dağıttı. Ne diyelim hala bir yerlerde insanlık ölmemiş...

Kanatsız melek: Ramazan öncesi tüm pazarı alıp vatandaşa dağıttı

O gün pazara çıkanlar için şanslı bir gündü. Ücretsiz tezgahla karşılaşanlar ürünleri 2 saat içerisinde tüketti

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Yine aynı iş adamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzenin dağıtımda görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi.

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Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu.

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İş adamının kurduğu vakfından burs alarak okuyan bir öğrenci:

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“Bize burs veren hayırsever iş adamı Ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Biz de burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık. Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Buda Ramazan ayı için yapılan bir etkinlik” dedi.

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