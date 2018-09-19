Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi

En sık söylenen efsanelerden biridir. Akşam 6'dan sonra yemek yemeniz sağlıksız değildir, sadece bir yaşam tarzı olabilir. Üstelik yatağa oldukça aç gitmek hiç de doğru bir şey değildir. Gerçek şu ki, yatmadan 3 saat önce akşam yemeğinizi yemiş olmanız gerekmektedir ve bu yemeğin ağır olmaması gerekir. Yani 9'da uyumak istiyorsanız 6 ideal bir yemek saati olabilir:)
Yağların sağlıksız olmasını çok fazla kanıksadık. Halbuki durum tam olarak öyle değil çünkü vücudumuza yağ girmeden yemekleri sindirmemiz bir hayli zordur. Vücudumuzda yeterli yağ yoksa bünyemiz hormon üretmeyi durdurabilir. Yağ eksikliği aynı zamanda cildin hızlı yaşlanmasına neden olabilir ve karaciğere zarar verebilir. Bu sebeple bitkisel yağları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz ancak sınırları zorlamadan! Şunu belirtmekte fayda var; yiyeceğiniz yağın sağlıklı olması gerekiyor. Mayonez, ketçap, sosis ya da hamur işlerinden alacağınız yağlar sağlıksızdır. Bunun size bir faydası olamaz.
Sağlığını önemseyen herkes aperatiflerle ara öğünlerini geçiştirmelidir. Gün içinde enerjiniz düşebilir, bunu terse çevirmenin yolu da mideye bir şeyler indirmektir. Bu noktada kuru yemişler en doğru seçimdir, abur cuburlar değil :)
Hayır efendim, yok öyle bir şey... Örneğin aldığınız sıfır şekerli kola, diyet barlar ya da diyet atıştırmalıkların içinde katkı maddeleri ve şeker muadili vardır. Bunların hiçbiri yüzde yüz sağlıklı değildir. Bu piyasa aldatmasına kapılmayın.
Hayır arkadaşlar, vücudumuzun doğru oranda karbonidrat almasına da ihtiyacı var. Glisemik indeksi düşük karbonhidratları ayarında tüketmenizin size zararı olmayacaktır. Tabii ki pirinç, patates gibi karbonhidrat değeri yüksek gıdalardan bahsetmiyoruz. Bunların yerine tahıllı yiyeceklerden, baklagillerden ve sebzelerden gerekli karbonhidratı alabilirsiniz.
Ekmeğin kahverengi olması çok fazla lif içerdiği anlamına gelmez. ayrıca kahverengi ekmeğin içerdiği enerji hemen hemen beyaz ekmekle aynıdır. Yani her iki durumda da ne kadar fazla yerseniz ekmekler size o kadar kalori olarak geri dönecektir. Aradaki tek fark tahıllı ekmeklerin doyuruculuğunun biraz daha yüksek olmasıdır.
Bu ihtimali duymamış olmayı diliyoruz. Fabrikasyon üretimi olan meyve sularının içerisinde birden fazla katkı maddesi, tatlandırıcı ve renklendiriciler bulunur. Hatta birçoğunun yediğimiz meyvelerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Öyleki meyve sularının içinde meyvenin kendisi değil sadece aroması vardır, varın siz düşünün tehlikeyi :)
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