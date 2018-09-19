Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi

Efsane 1: Akşam 6'dan sonra yemek yemek sağlıksız



En sık söylenen efsanelerden biridir. Akşam 6'dan sonra yemek yemeniz sağlıksız değildir, sadece bir yaşam tarzı olabilir. Üstelik yatağa oldukça aç gitmek hiç de doğru bir şey değildir. Gerçek şu ki, yatmadan 3 saat önce akşam yemeğinizi yemiş olmanız gerekmektedir ve bu yemeğin ağır olmaması gerekir. Yani 9'da uyumak istiyorsanız 6 ideal bir yemek saati olabilir:)

Efsane 2: Yağların zararlı olması



Yağların sağlıksız olmasını çok fazla kanıksadık. Halbuki durum tam olarak öyle değil çünkü vücudumuza yağ girmeden yemekleri sindirmemiz bir hayli zordur. Vücudumuzda yeterli yağ yoksa bünyemiz hormon üretmeyi durdurabilir. Yağ eksikliği aynı zamanda cildin hızlı yaşlanmasına neden olabilir ve karaciğere zarar verebilir. Bu sebeple bitkisel yağları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz ancak sınırları zorlamadan! Şunu belirtmekte fayda var; yiyeceğiniz yağın sağlıklı olması gerekiyor. Mayonez, ketçap, sosis ya da hamur işlerinden alacağınız yağlar sağlıksızdır. Bunun size bir faydası olamaz.

Efsane 3: Atıştırmalıklar sağlıksızdır



Sağlığını önemseyen herkes aperatiflerle ara öğünlerini geçiştirmelidir. Gün içinde enerjiniz düşebilir, bunu terse çevirmenin yolu da mideye bir şeyler indirmektir. Bu noktada kuru yemişler en doğru seçimdir, abur cuburlar değil :)