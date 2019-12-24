Kanser hastası kadın, Siirt’te ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Yaklaşık bir buçuk aydır midede yanma ve ağrı şikayeti ile doktora başvurdu. yapılan tetkikler sonrucunda türksoy’un mide kanseri olduğu ortaya çıktı. hemen ameliyata alınan hasta, Siirt’te ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Siirt Devlet Hastanesi genel cerrahi ve yoğun bakım yan dal uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Taşkın, Türksoy’a yapılan tetkikler sonrası mide kanseri tanısı koyduklarını söyledi.

HASTA GAYET İYİ

Op. Dr. Taşkın, Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan subtotal gastrektomi+ D3 disseksiyon ameliyatının ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Op. Dr. Taşkın, "Yaklaşık 12 gün önce bize başvuran hastaya burada subtotal gastrektomi+ D3 disseksiyon ameliyatını başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hasta ameliyatın 11. gününde gayet iyi. Yemek yiyor, direnlerini çektik. Sonuçları çok iyi, inşallah birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Siirt’te böyle büyük bir ameliyatı yapmanın sevincini duyuyoruz. Bizde bu vakada emeği geçen tüm personele herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ameliyat Onkoloji Cerrahı açısından ileri düzeyde bir ameliyat oldu. D3 diseksiyon dediğimiz teknikle tüm olarak etraftaki dokuyu, hasarlı mideyi hepsini çıkardık ve vücut içerisinde tam bir temizlik yaptık. Bu ameliyat Siirt yerelde ilk kez yapıldığı için bununda mutluluğunu, heyecanını duymaktayız" dedi.