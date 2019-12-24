Mynet Trend
  4. Kanser hastası kadın, Siirt’te ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kanser hastası kadın, Siirt’te ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Siirt’te mide ağrısı ve yanması şikayeti ile hastaneye başvuran 69 yaşındaki Behiye Türksoy’ün mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Siirt Devlet Hastanesi’nde ilk kez yapılan ameliyatla Tüksoy, sağlığına kavuştu.

Yaklaşık bir buçuk aydır midede yanma ve ağrı şikayeti ile doktora başvurdu. yapılan tetkikler sonrucunda türksoy’un mide kanseri olduğu ortaya çıktı. hemen ameliyata alınan hasta, Siirt’te ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Siirt Devlet Hastanesi genel cerrahi ve yoğun bakım yan dal uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Taşkın, Türksoy’a yapılan tetkikler sonrası mide kanseri tanısı koyduklarını söyledi.

HASTA GAYET İYİ

Op. Dr. Taşkın, Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan subtotal gastrektomi+ D3 disseksiyon ameliyatının ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Op. Dr. Taşkın, "Yaklaşık 12 gün önce bize başvuran hastaya burada subtotal gastrektomi+ D3 disseksiyon ameliyatını başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hasta ameliyatın 11. gününde gayet iyi. Yemek yiyor, direnlerini çektik. Sonuçları çok iyi, inşallah birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Siirt’te böyle büyük bir ameliyatı yapmanın sevincini duyuyoruz. Bizde bu vakada emeği geçen tüm personele herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ameliyat Onkoloji Cerrahı açısından ileri düzeyde bir ameliyat oldu. D3 diseksiyon dediğimiz teknikle tüm olarak etraftaki dokuyu, hasarlı mideyi hepsini çıkardık ve vücut içerisinde tam bir temizlik yaptık. Bu ameliyat Siirt yerelde ilk kez yapıldığı için bununda mutluluğunu, heyecanını duymaktayız" dedi.

'BÜYÜK ve RİSKLİ BİR AMELİYATTI'

Annesinin eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayten Türksoy, "20 gün önce hastaneye geldik. Annem mide rahatsızlığından dolayı gastrolojiye geldik. Gastrolojide teşhis konuldu daha sonra Yunus hocaya, sevk ettiler. Büyük ve riskli bir ameliyattı. Çok korktuk, Yunus hoca bize o güveni verdi, Allah razı olsun, memnunuz. Büyük bir operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çok teşekkür ederiz. Annem de şuan çok iyi" diye konuştu.

PARTNERBu sabah değişti! Yapmayan yanar...Bu sabah değişti! Yapmayan yanar...
Tansiyonu dengeleyen stent geliştiren Türk doktora ödülTansiyonu dengeleyen stent geliştiren Türk doktora ödül
Çocuklarda gece yatak ıslatma 5 yaşından sonra tedavi edilmelidirÇocuklarda gece yatak ıslatma 5 yaşından sonra tedavi edilmelidir
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser kanser hastası

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Yoğun kar ve kuvvetli yağış geliyor

Dikkat! Yoğun kar ve kuvvetli yağış geliyor

Kafasına 60 dikiş atıldı! Topu değiştirmeyince copla dövdüler

Kafasına 60 dikiş atıldı! Topu değiştirmeyince copla dövdüler

İşte yerli otomobilinin logosu!

İşte yerli otomobilinin logosu!

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Sıcak su ile duş almak sandığınızın aksine...

Dikkat! Sıcak su ile duş alıyorsanız...

Soğuk havaların sinsi hastalığı: Raynaud Fenomeni!

Soğuk havaların sinsi hastalığına dikkat!

Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra hastanede hayata döndürüldü

Bilincini kaybetti, kalbi durdu! Hayatını 'soğuk' kurtardı

Diyetisyenden yılbaşı uyarısı: Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Diyetisyenden yılbaşı uyarısı: Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Eklem bozukluğunun neden olduğu ağrılardan kurtulmak mümkün

Eklem bozukluğunun neden olduğu ağrılardan kurtulmak mümkün

Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik

Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.