Kanserli kadına aynı anda 11,5 saatlik 2 büyük operasyon

İzmir’de yaşayan 4 çocuk, 7 torun sahibi Mürvet Aydın’a (53), 2017’de rahim kanseri tanısı koyuldu. Tümör nedeniyle rahmi ve yumurtalıkları alınan Aydın, 6 kür kemoterapi gördü. Bu tedaviden yaklaşık 9 ay sonra göbek fıtığı ameliyatı da olmak zorunda kalan Aydın, normal yaşamına döndü, kendi işini yapar hale geldi; ancak zaman zaman çektiği karın ağrıları bu kez şiddetlenince soluğu acil serviste aldı. Yapılan tetkiklerde karaciğerde metastazlar ve karın zarında çok sayıda tümör saptandı. Kent Onkoloji Merkezinde Prof. Dr. Cem Terzi tarafından değerlendirilen Aydın için operasyon kararı alındı. Ameliyata önce karaciğer cerrahi ekibi Doç. Dr. Murat Kılıç, Op. Dr. Cahit Yılmaz, Op. Dr. Rasim Farajov ve Op. Dr. Zaza Iakobadze başladı. En büyükleri 3 ve 2 santimetre çapında toplam 6 metastatik lezyonun temizlenmesinin ardından bu kez ameliyatı Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Coşan Terek ve Op. Dr. Mustafa Göztok’tan oluşan ekip devraldı.

Bu hastaların yüksek risk nedeniyle ameliyat edilmediğini belirten Prof. Dr. Cem Terzi, “Biz iki ayrı ekip olarak önce karaciğer, ardından karın zarı tümörlerini temizledik. son tümör yok etme girişimi ise sıcak kemoterapi (HİPEK) uygulamasıyla oldu. Hastamıza yaşam şansı sağlayan 2 büyük operasyonu eş zamanlı tek seansta gerçekleştirdik” dedi.

Operasyon 11.5 saat sürdü

Karın zarına yayılım ve karaciğerde çok sayıda metastatik lezyon saptanan hastanın riskli grupta olduğunu belirten Prof. Dr. Terzi, toplam 11.5 saat süren operasyon hakkında şunları söyledi:

"İki yıl öncesinde kanser öyküsü olan hastamızda çok önemli şikayete yol açmayan, kontrollerde karın içi kitle ve karın zarına yayılmış, bağırsaklara sirayet etmiş kanser ve karaciğerde metastaz saptandı. Böyle vakalar ender görülen vakalardır. Karaciğerde de metastaz olması, bu tümörün çıkarılamayacağı, hastanın iki ameliyatı kaldıramayacağı gibi riskler nedeniyle hastanın hiç ameliyat edilemeyeceği söylenebilir. Literatürde metastaz sayısı 3’ten fazla ise riskli olacağı belirtiliyor ve ameliyat önerilmiyor. Yani bu durumdaki hastalar yüksek risk nedeniyle genellikle ameliyat edilmiyor. Karaciğer cerrahisindeki ilerlemeler, büyük parça çıkarmadan, karaciğer yetmezliğine yol açmadan metastazların çıkarılmasıyla ameliyatı mümkün kılıyor. Bu tek ekibin yapabileceği bir operasyon değildi. Önce karaciğer cerrahi ekibi karaciğerdeki metastazları temizledi, ardından biz ameliyatı devraldık. Karın içine ve karın zarına yayılan kanser temizlendi. Kanserli kalın bağırsağın tamamını ve dalağı çıkardık. Karın zarını soyduk. Sonrasında da sıcak kemoterapi dediğimiz HİPEK uyguladık. 90 dakika boyunca 42 derece sıcaklıkta, ileri teknoloji ürünü yeni bir cihazla ( Karbondioksit ajitasyonlu) karın içine belli bir basınç uygulayarak hastanın karın içine kemoterapi verdik. Bir gece yoğun bakımda yatan hastamızı bir hafta sonra taburcu ettik" diye konuştu.

Öte yandan, ameliyattan 4-5 ay önce bir ultrason tetkikinde doktorun karaciğerinde kitle görüp MR istediğini belirten Mürvet Aydın, “Ancak MR’da hiçbir şey çıkmayınca biz de peşini bıraktık. Acil servislik olunca her şey ortaya çıktı. Çok şükür ki emin ellerde, çok başarılı iki ameliyatı tek seferde geçirdim. Tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

