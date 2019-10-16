Kanser nedir? Kanserle doğru beslenerek savaşın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, kanser tedavisinde beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Meme kanserinin, kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Gök, "İyileşme sürecini hızlandırmak için tedavide beslenme şeklinizi tamamen değiştirmelisiniz. Asla tüketilmemesi gerekenlerin başında alkol ve sigara geliyor. Diğer uzak durulması gerekenler ise doymuş yağlar, kuyruk yağları ve sakatat yememeniz gerekir. Yemeklerinize hakiki sızma zeytinyağı ve az miktarda halis tereyağı kullanabilirsiniz. Soya fasulyesi, yeşil mercimek, barbunya gibi kuru baklagillere de sofranızda yer vermelisiniz” diye konuştu.
KANSER NEDİR?
Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar.
KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ AZALTIN
Kırmızı et tüketiminin haftada 200-300 gram ile sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Gök, günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Kemoterapi tedavisi gören hastalara da seslenen Gök, “Kemoterapi alıyorsanız kanser hücrelerini yok ederken sağlam hücrelerin etkilenmesini önlemek için antioksidan oranı yüksek olan besinleri tercih edin” ifadelerini kullandı.
Havuç, karnabahar, brokoli, lahana, sarımsak, soğan, domates, çilek, su teresi gibi besinlerin tüketiminin arttırılması konusunda da çağrı yapan Gök, siyah çay yerine yeşil çay tercih edilmesinin kanser hücrelerinden koruyucu etki bırakacağını söyledi.
BULANTILARI ÖNLEMEK İÇİN ZENCEFİL ÇAYI
“Kemoterapi sırasında oluşabilecek bulantıları önlemek için zencefil çayını tüketebilirsiniz” diyen Diyetisyen Gök, yemekleri pişirme konusunda ise şu uyarılarda bulundu:
“Besinleri pişirirken mangal, ızgara gibi doğrudan ateşte tutmayın ve yağda kızartmayın. Yemeklerinizi tencerede, kendi suyunda kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirin. Yemeklere aşırı tuz koymayın ve salamura ürünlerden uzak durun.”
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