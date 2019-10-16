Kanser nedir? Kanserle doğru beslenerek savaşın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, kanser tedavisinde beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Meme kanserinin, kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Gök, "İyileşme sürecini hızlandırmak için tedavide beslenme şeklinizi tamamen değiştirmelisiniz. Asla tüketilmemesi gerekenlerin başında alkol ve sigara geliyor. Diğer uzak durulması gerekenler ise doymuş yağlar, kuyruk yağları ve sakatat yememeniz gerekir. Yemeklerinize hakiki sızma zeytinyağı ve az miktarda halis tereyağı kullanabilirsiniz. Soya fasulyesi, yeşil mercimek, barbunya gibi kuru baklagillere de sofranızda yer vermelisiniz” diye konuştu.

KANSER NEDİR?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar.