Kanser tedavisinden sonra göğüsleri maviye döndü! Yıllarca geçmedi! Artık ona 'şirine' diyorlar

62 yaşındaki Beverley Godsell, Ağustos 2021'de rutin bir mamografide göğüslerinde kitle tespit edildiğinde herhangi bir kitle veya semptoma sahip değildi. Biyopsisinden sadece beş saat sonra, sağ göğsünde birinci evre, sol göğsünde ise ikinci evre kanser teşhisi kondu.

MAVİ BOYA ENJEKTE EDİLMİŞTİ

Lenf düğümlerini tespit etmek için kan dolaşımına mavi boya enjekte edilmesini içeren bir taramadan geçti. Bu sayede, kanser belirtilerini tespit etmek için lenf düğümleri daha kolay bulunup çıkarılabiliyordu. Ekim 2021'de tümörleri çıkarmak için lumpektomi ameliyatı geçiren Beverley, kalan kanser hücreleri için 15 seans radyoterapi gördü. Tedavisi bitmesine rağmen, göğsündeki mavi boya kalmaya devam etti.

ÜÇ YIL MAVİ BOYA KALMIŞ

64 yaşındaki eşi Brian da dahil olmak üzere ailesi tarafından sevgiyle "mavi göğüs", "Şirine" ve "Avatar" lakapları takıldı. NHS kılavuzuna göre mavi boyanın rengi meme bölgesinde birkaç ay kalacak, ancak tehlikeli olmayacak ve zamanla solacak. Çok nadiren de olsa lekelenme bir yıldan fazla sürebilir. Beverley, üç yıl boyunca memelerinin mavi kaldığını söyledi.