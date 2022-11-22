Kansere yakalanan Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden...

YouTube'da yaptığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, hayranlarını üzen bir gelişmeyi açıklamıştı. Başarılı yapımcı, sağlık kontrolleri sırasında akciğerinde bir kitle tespit edildiğini belirterek, kansere yakalandığını ve bir süre çalışmalarına ara vereceğini duyurmuştu.

YILLAR ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Çağlayan'ın bu paylaşımından sonra çok sayıda kişi destek mesajları gönderdi. Yıllar sonra Popstar'da birlikte jüri koltuğunda oturduğu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Instagram'dan paylaştığı mesajla Armağan Çağlayan'a destek verdi.

1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan'la olan bir fotoğrafını paylaştı.

"BEYNİNDE 3 TANE KLİPSLE YAŞAYAN BENDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE İNATÇI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım...Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum...Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle"