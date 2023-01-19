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Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'dan özür diledi! "Aramızdaki buzlar tamamen eridi"

19.01.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ve Survivor'ın eski yarışmacısı Nagihan arasında yaşanan gerilimden sonra yarışmacının kanser olduğu ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı 'Nagihan'ın hangi özelliği birinci olacaktı?' yorumu sonrası Nagihan Karadere'den özür geldi. İşte Survivor Nagihan'ın o sözleri...

Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'dan özür diledi! "Aramızdaki buzlar tamamen eridi"

Survivor Nagihan Karadere, Survivor 2023 sezonunun başlamasına yakın yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Nisa'nın şampiyonluğu sonrası yarışmaya tavır alan Nagihan "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde" demişti.

Acun Ilıcalı ise bu sözleri canlı yayında hatırlatarak "Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil" demişti.

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp... Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Bu konuşmanın ardından eski yarışmacı üzüldüğünü söyleyerek kansere yakalandığını da açıklamıştı. Acun Ilıcalı'ya ulaşmaya çalıştığını söyleyen Nagihan Karadere katıldığı davette, yaşananlardan dolayı Acun Ilıcalı'dan özür diledi.

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"BURADA OLMAM ACUN BEY SAYESİNDE..."

Karadere, "Biz bir aileyiz. Kimse kimsenin kalbini kırmaz, araya hiç kimse giremez. ‘Ahde vefa’ diye bir durum vardır! Ben bugün buradaysam Acun Bey sayesinde... O yüzden de yaşanan her şeyden, başta Acun Bey ve Acun Medya ailesinden özür diliyorum. Yanlış olan hiçbir şey yok. Telefonda konuşuyoruz, gülüyoruz eğleniyoruz birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Aramızdaki buzlar tamamen erimiştir" dedi.


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