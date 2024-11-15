Kansere yakalanınca oyunculuğa ara verip Fethiye'ye yerleşmişti! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy huzuru denizlerde buldu! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

"Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmış ve doktorunun tavsiyesi üzerine setlere ara vermişti. Hatta o dönem Fethiye'ye yerleşen ünlü isim zorlu günleri geride bıraktı.

Boğaç Aksoy kanseri yendi ve setlere geri döndü. Şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil olan Aksoy'un bir diğer mesleği de herkesi şaşırttı.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Kanser tedavisi gördüğü dönemde huzuru denizlerde bulan Boğaç Aksoy büyük bir tekne almış ve kaptanlık diplomasını da almıştı. Aksoy bir paylaşımında "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah’a bırakın" ifadelerini not düşmüştü.

Başarılı oyuncu kaptanlık pozlarını sosyal medyada paylaşarak büyük beğeni toplamıştı. Boğaç Aksoy'a "Yolun açık olsun kaptan" yorumları yağdı.