Kanseri yendi, yazdığı kitapla hastalara umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yaşayan 34 yaşındaki Ceren Atmaca, yumurtalık kanserine karşı verdiği savaşı kazandıktan sonra farkındalık yaratmak amacıyla yazdığı kitapla kanser hastalarının mücadelesine destek olmaya çalışıyor.

"Sen Yoksun Ben Varım" isimli kitabıyla İstanbul ve Denizli'de imza günleri düzenleyen Ceren Atmaca, AA muhabirine, annesinin 2018'de meme kanserini yendiğini, bu süreçte kanserle mücadeleyi öğrendiğini anlattı.

Babasını Kasım 2019'da KOAH hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra rutin kontrol için hastaneye gittiğini, hiç belirti vermeyen yumurtalık kanserinin 3. evresinde olduğunu öğrendiğini ifade eden Atmaca, operasyonla yumurtalıkları, rahmi ve kalın bağırsağının bir bölümünün alındığını aktardı.

Bu süreçte 6 ay kemoterapi tedavisi gördüğünü dile getiren Atmaca, şöyle konuştu:

"Üç büyük ameliyat sonrasında tedavim bitti çok şükür. Ailemin desteği de o günlerde büyüktü. Annem de meme kanserini yenmişti. Annem kanser tedavisi görürken yaşadıklarımızı kaleme almak istiyordum ama fırsat olmamıştı. Sonra kansere ben de yakalanınca artık bir şeyler yazma ihtiyacı hissettim.

O kadar çok doluydum ki sanki yazmazsam bu durum hiç geçmeyecek gibi hissettim. Tedavim boyunca kitaplara sığındım. İnanılmaz ağrı sızı olunca insan kendini başka bir dünyaya aktarmak istiyor. Bu da kitap sayesinde oldu ve birçok kitap okudum tedavim esnasında. Hastalık sürecinde online olarak editörlük eğitimi aldım ve sonrasında da yazdım."

Atmaca, kitabında hastalığın tanımına fazla yer vermediğini, başından geçenleri, benzer durumda olanlara tavsiyelerini, hastalık sonrası hayata bakış açısındaki değişimi anlatmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Kanser tedavisi sürecinde morali yüksek tutmanın kritik öneme sahip olduğunu, uzman desteğinin şart olduğunu bildiren Atmaca, "Kitap çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden çok mesaj aldım. Onların yazdıklarını okurken hep ağladım. Çok güzel şeylerdi ve ağlamadan okumak mümkün değildi." diye konuştu.

Atmaca, kitabını okuyan kanser hastalarıyla sohbet ettiğini, kendi deneyimlerini aktarırken onların yaşadıklarını da öğrendiğini, onları motive etmeye odaklandığını anlatarak kitabının üçüncü imza gününü de İzmir'de yapmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.

