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Kanserle mücadele eden Tanyeli'yi şoke eden soru! Ne diyeceğini bilemedi: "Korkmuyorum, teslimim"

22.07.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski oryantal Tanyeli, şu sıralar pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulan Tanyeli, bu kez de verdiği bir röportajla gündem oldu. Kendisine sorulan soruyla şoke olan Tanyeli, ne diyeceğini bilemedi.

Ünlü oryantal Tanyeli, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Tanyeli, kendisine sorulan 'Mezar yeri aldın mı?' sorusuyla şaşkınlığa uğradı. O anları görenler duruma tepkisiz kalmadı.

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Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına röportajla konuk olan Tanyeli, açıklamalarıyla hem üzdü hem de umut aşıladı.

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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hastaneden canlı yayına katıldı.

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Programın sunucusu Bilal Özcan'ın 'İki kapı var dedin. Ölümle ilgili bir hazırlık yaptın mı?' sorusuyla neye uğradığını şaşırdı. Tanyeli Özcan'a 'Tabiki. Hayat mucize ama ölüm de mucize' diyerek cevap verdi.

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BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Soruya tebessüm ederek cevap veren Tanyeli'ye Bilal Özcan bir de ' Mezar yeri mi aldı nasıl bir hazırlık?' diye sordu.

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'Dünyalık bir hazırlığım yok ama anacığımın koynu var' diyen Tanyeli, sosyal medyada gündem oldu.

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Konuşmayı gören kullanıcılar bu sorulara ve yaşanan bu duruma büyük tepki gösterdi.

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Birçok kullanıcı sorulan sorular için 'Hiç mi utanmadınız bunları sorarken?', 'Bilal Bey bu nasıl soru?', 'Vicdan sen ne güzel şeysin' gibi yorumlarda bulundular.

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