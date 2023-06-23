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Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi

23.06.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu. Ünlü sanatçıdan üzen haber geldi. Uğur'un üç aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi

MFÖ grubunun sevilen ismi usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi gündem oldu. Geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un son 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

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ENTÜBE EDİLDİ

Özkan Uğur entübe edildi. Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı duyuruldu.

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