SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kanserş yenen Sinisa Mihajlovic bu kez de koronavirüsü atlattı

Kanserş yenen Sinisa Mihajlovic bu kez de koronavirüsü atlattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.09.2020 07:19 | Son Güncelleme

Kasım 2019'da kanseri mağlup eden Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Kanserş yenen Sinisa Mihajlovic bu kez de koronavirüsü atlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Kulüp, 23 Ağustos'ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic'in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19'u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.

Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Galatasaray yeni transferini açıkladı!
Galatasaray yeni transferini açıkladı!
Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!
Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!
Arabasında Türkçe şarkı dinledi, hayranları beğeni yağdırdı!
Arabasında Türkçe şarkı dinledi, hayranları beğeni yağdırdı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı, Türkiye'den 2 transfer birden yapıyor
Acun Ilıcalı, Türkiye'den 2 transfer birden yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanserş yenen Sinisa Mihajlovic bu kez de koronavirüsü atlattı
Önce kanseri yendi, şimdi de koronavirüsü!
Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğini açıkladı
Quaresma'nın yeni takımı resmen açıklandı!
Sampdoria Elneny'nin peşinde!
Elneny'nin yeni rotası belli oldu
Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...
Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...
Hollanda’da Meerkerk-Groot-Ammers maçında koronavirüs çıktı!
Maç oynanırken korona olduğunu öğrendi!
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı
Mancini'den şaşırtan hata! Yanlış oyuncuyu aldı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.