Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i Esra Bilgiç toz toprak içinde paylaştı

Çarşamba akşamı yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Esra Bilgiç, son yılların popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı dönem dizisi, istenilen reytinglere tam olarak ulaşamasa da heyecanlı senaryosuyla reyting listelerinin üst sıralarında kendine yer buluyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkiliyi buluşturan dizi tam gaz yoluna devam ediyor. Gittikçe daha da heyecanlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde bu hafta yine meraklı bir bekleyiş yaşandı. Madendeki patlama sonucu Gülfem ve Davut’un içerde kalması ve onların kurtarılma telaşları, izleyenleri de heyecanlı bir bekleyişe sürükledi.

bölümde Zonguldak’taki madende yaşanan patlama ile askerler, madenciler, halk el ele verip iki aşığı kurtarmak için var gücü ile uğraştı. Bu tür sahneler, ekranda izlenirken büyük heyecan yaşatıyor ama kamera arkasında da zorlu bir süreç yaşanıyor.

TOZ TOPRAK İÇİNDE PAYLAŞTI

Toz toprak içinde kalan oyuncular, dizinin kamera arkası çalışanları, zorlu saatler yaşıyorlar sahneye hakkını verebilmek için. Gerçekçi olması adına her detayın titizlikle düşünüldüğü anlaşılan patlama sahnesinin de arka planında hummalı bir çalışma yaşandığı görüldü izleyenler tarafından.

Bu arada patlama sırasında baygın düşen Gülfen’in yüzü gözü de hep toz içindeydi. Esra Bilgiç, yüreği ağzında diziyi izleyenlere sosyal medyadan yaptığı güzel sürpriz ile kamera arkasında bu sahneye nasıl hazırlandıklarını ortaya koydu.

Oyuncunun makyaj masasında yüzüne toz toprak görüntüsü veren makyajıyla yaptığı paylaşım hayranlarından tam puan aldı.

