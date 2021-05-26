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Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?

26.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West ve Irina Shayk hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İkilinin flörtleşmeye başladığı öne sürüldü. Kardashian'ın bu konu hakkında ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?

2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan ünlü model Irina Shayk ile birliktelik yaşadığı konuşuluyor.

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Söz konusu söylenti, 'DeuxMoi' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. İsimsiz bir kullanıcının, "Kanye West, şimdi gizlice Irina Shayk, namı diğer Bradley Cooper'ın bebeğinin annesiyle çıkıyor" mesajı dedikoduları alevlendirdi.

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Irina Shayk, 2010 yılında West’in "Power" müzik videosunda yer almış ve bu video ünlü modelin şöhret basamaklarını hızlı çıkmasında etkili olmuştu. West ile Shayk, 2012 Paris Moda Haftası'nda da birlikte eğlenirken görülmüştü.

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Kanye West
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