Kanye West Kim Kardashian ile barışmak isterken yeni aşka yelken açtı! Görenler "Kim'i klonlamış" dedi

Kim Kardashian ile boşanmak üzere olan Kanye West gündemden düşmüyor. Kim Kardashian'ın sevgilisini hedefine alan West bu süreçte sevgili olduğu Julia Fox ile ayrılmıştı. Fox’un ayrılık kararı West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi sebebiyle olmuştu. Kanye West hiç boş durmadı ve kendine yeni sevgili buldu.

Kanye West'in en yeni sevgilisi Chaney Jones, Miami sahillerinde görüntülendi. Kim Kardashian'ın neredeyse aynısı olan Jones'ı görenler "Klonlanmış" gibi yorumlarında bulundu.

Chaney Jones tam olarak Kim Kardashian tarzında giyinmişti. Neon gözlükleri ve tanga mayosuyla plajda herkesi kendine baktırdı.





