MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West Kim Kardashian ile barışmak isterken yeni aşka yelken açtı! Görenler "Kim'i klonlamış" dedi

Kanye West Kim Kardashian ile barışmak isterken yeni aşka yelken açtı! Görenler "Kim'i klonlamış" dedi

25.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'la barışmak isteyen ve Sevgililer Günü'nden çiçek de yollayan Kanye West geçtiğimiz hafta sevgilisi Julia Fox ile ayrılmıştı. Kanye West boşanmak üzere olduğu karışına dönmeye çabalarken yeni bir sevgili bulmayı da ihmal etmedi. West'in sevgilisi Chaney Jones'i görenler "Kim'i kopyalayıp sevgili yapmış" yorumlarında bulundu.

Kanye West Kim Kardashian ile barışmak isterken yeni aşka yelken açtı! Görenler "Kim'i klonlamış" dedi

Kim Kardashian ile boşanmak üzere olan Kanye West gündemden düşmüyor. Kim Kardashian'ın sevgilisini hedefine alan West bu süreçte sevgili olduğu Julia Fox ile ayrılmıştı. Fox’un ayrılık kararı West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi sebebiyle olmuştu. Kanye West hiç boş durmadı ve kendine yeni sevgili buldu.

ük

Kanye West'in en yeni sevgilisi Chaney Jones, Miami sahillerinde görüntülendi. Kim Kardashian'ın neredeyse aynısı olan Jones'ı görenler "Klonlanmış" gibi yorumlarında bulundu.

MEGA830984_001

Chaney Jones tam olarak Kim Kardashian tarzında giyinmişti. Neon gözlükleri ve tanga mayosuyla plajda herkesi kendine baktırdı.

MEGA830984_013

MEGA830984_020

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faruk Sabancı'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!Faruk Sabancı'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"
Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildiTatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Canlı yayında yürek yakan anlar!

Canlı yayında yürek yakan anlar!

Ukraynalı isimden Türk İHA'larına övgü! "Gördüm, harikalar"

Ukraynalı isimden Türk İHA'larına övgü! "Gördüm, harikalar"

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

İlginizi Çekebilir

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Ünlü kahinden Fransa detayı! 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş

Ünlü kahinden Fransa detayı! 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.