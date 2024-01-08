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Kanye West müstehcen hallerini paylaşmıştı! Doğum gününe minicik sütyeniyle geldi

08.01.2024 08:50 | Son Güncelleme:
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Kanye West'in eşi Bianca Censori hafta sonu bir başka riskli kıyafetle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz hafta kocası tarafından müstehcen halleri paylaşılan genç modacı kendi doğum gününe yine garip bir tercihle geldi.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, eşiyle birlikte ilginç giyim tarzları ve davranışlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Ünlü isim, son olarak Censori'nin müstehcen pozlarını Instagram hesabından paylaşmasıyla adından söz ettirdi.

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Bu olaydan kıza süre sonra Censori'nin doğum günüydü. Las Vegas'ta 29. yaş gününü kutlayan Censori, 46 yaşındaki rapçiyle birlikte kumarhanede küçük, dar bir sütyenle dolaşırken görüntülendi.

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Ayrıca Censori rahat, krem rengi bir etek giymiş ve otelin kalabalık koridorunda yalınayak yürürken göze çarptı.

Simsiyah pixie kesim saçlarını aşağı doğru kaydırmış ve hafif, tek renkli bir makyaj görünümüne sahip görünüyordu.
Bu şekilde herkesin dikkatini çeken modacı yine adından söz ettirmeyi başardı.

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