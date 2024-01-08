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  4. Cinsiyet değiştirmişti... Ahmet Meli Yılmaz pembe ve saçı ve mini elbisesiyle olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti... Ahmet Meli Yılmaz pembe ve saçı ve mini elbisesiyle olay oldu

08.01.2024 07:14 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl trans olduğunu açıklamış ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Cinsiyet değiştiren ve pek çok estetik yaptıran başarılı oyuncu imajıyla dikkat çekti.

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, başlangıçta göğüs ve dudak estetiği yaptırmasıyla dikkat çekmişti.

1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede olduğunu söyleyen Meli Bendeli iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Ahmet Melih Yılmaz adıyla tanınan başarılı oyuncu pembe saçları ve mini elbisesiyle ayna pozu verdi. İddialı tarzını "Yürü be" notuyla paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

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Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” sözleriyle dikkat çekmişti.


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