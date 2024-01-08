Cinsiyet değiştirmişti... Ahmet Meli Yılmaz pembe ve saçı ve mini elbisesiyle olay oldu

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, başlangıçta göğüs ve dudak estetiği yaptırmasıyla dikkat çekmişti.

1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede olduğunu söyleyen Meli Bendeli iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ahmet Melih Yılmaz adıyla tanınan başarılı oyuncu pembe saçları ve mini elbisesiyle ayna pozu verdi. İddialı tarzını "Yürü be" notuyla paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.



Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” sözleriyle dikkat çekmişti.







