MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West ve Bianca Censori'nin tepki çeken görünümlerinin arkasındaki sebep ne? Şaşırtan iddia

Kanye West ve Bianca Censori'nin tepki çeken görünümlerinin arkasındaki sebep ne? Şaşırtan iddia

05.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile boşanan Kanye West bir süre sonra Bianca Censori ile evlendi. Çiftin özellikle Venedik'teki sokak tarzları büyük gündem oldu ve tepki çekti. Avustralyalı radyo sunucusu Kyle Sandilands ilginç sözleriyle gündem oldu.

Reality show yıldızı Kim Kardashian, boşandığı eşi Kanye West Bianca Censori ile evliliğiyle gündemden düşmüyor. Kanye West ve Bianca Censori çifti son zamanlarda tarzlarıyla dikkat çekiyor.

İtalya'da tatilde olan ikili, vatandaşlar tarafından şikayet bile edilmişlerdi. Buna rağmen kimseyi umursamadan teknede görüntülenen çiftten Kanye burada da düşük pantolonunu çekmeyerek şoke etmişti.

Avustralyalı radyo sunucusu Kyle Sandilands, çift hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

Gündem olan frikik! Fark ettiği halde... Gündem olan frikik! Fark ettiği halde...

REKLAM İÇİN Mİ BU TARZ?

Sandilands, West'in tuhaflıklarını, müziğini tanıtmak için reklam gösterileri düzenleyen rapçi arkadaşı Drake ile karşılaştırdı. "Her zaman bir tür garip skandal olduğunu fark ettiniz mi?" diye soran sunucu, Censori'nin manşetlere çıkan kıyafetlerini ve West ile yaptığı aşk dolu Venedik tekne gezintisini kabaca anlatmaya devam etti.

Ekran Alıntısı

On yıllardır müzik endüstrisinde çalışan Sandilands, West ve Censori'nin davranışlarının West'in yeni albümünü tanıtmak için yapılan reklam gösterileri olduğu konusunda ısrar ederek dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zayıflığı gündem olmuştu! CZN Burak'ın hastane paylaşımı korkuttuZayıflığı gündem olmuştu! CZN Burak'ın hastane paylaşımı korkuttu
Ünlü oyuncu yolda kalp krizi geçirdi! Ünlü oyuncu yolda kalp krizi geçirdi!
"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile tanındı!"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile tanındı!
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.