Kanye West ve Bianca Censori'nin tepki çeken görünümlerinin arkasındaki sebep ne? Şaşırtan iddia

Reality show yıldızı Kim Kardashian, boşandığı eşi Kanye West Bianca Censori ile evliliğiyle gündemden düşmüyor. Kanye West ve Bianca Censori çifti son zamanlarda tarzlarıyla dikkat çekiyor.

İtalya'da tatilde olan ikili, vatandaşlar tarafından şikayet bile edilmişlerdi. Buna rağmen kimseyi umursamadan teknede görüntülenen çiftten Kanye burada da düşük pantolonunu çekmeyerek şoke etmişti.

Avustralyalı radyo sunucusu Kyle Sandilands, çift hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

REKLAM İÇİN Mİ BU TARZ?

Sandilands, West'in tuhaflıklarını, müziğini tanıtmak için reklam gösterileri düzenleyen rapçi arkadaşı Drake ile karşılaştırdı. "Her zaman bir tür garip skandal olduğunu fark ettiniz mi?" diye soran sunucu, Censori'nin manşetlere çıkan kıyafetlerini ve West ile yaptığı aşk dolu Venedik tekne gezintisini kabaca anlatmaya devam etti.

On yıllardır müzik endüstrisinde çalışan Sandilands, West ve Censori'nin davranışlarının West'in yeni albümünü tanıtmak için yapılan reklam gösterileri olduğu konusunda ısrar ederek dikkat çekti.



