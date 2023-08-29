Kanye West ve eşi Bianca Censori teknede! Sosyal medyayı sallayan frikik

Eşi Bianca Censori ile İtalya'da tatil yapan dünyaca ünlü Kanye West son günlerde gündemden düşmüyor. Daha önce 28 yaşındaki Censori'nin daracık kıyafetleriyle yerel halkın öfkesini üzerine çeken 46 yaşındaki West, şimdi de tekne gezintisi sırasındaki frikik ile gündemde.

Eşi ve arkadaşlarıyla tekneye binen rapçi, görüntülendiğini fark etmesine rağmen pantolonu aşağı inik şekilde oturdu.

Page Six'te yer alan habere göre, bir süredir karısı ile tatil yaptığı Venedik'te bulunan West, etrafındaki kimseye aldırış etmeden nedeni bilinmeyen bir şekilde pantolonunu kısmen aşağı indirerek oturmasıyla sosyal medyada da gündeme geldi.

Tekne iskeleye yanaştıktan sonra West, pantolonunu düzeltip karısı ve arkadaşları ile beraber tekneden inip şehir turuna çıktı.

