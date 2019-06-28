Mynet Trend

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 28.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-05 09:35:00
Nevşehir
2019-07-05 10:45:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-07-12 19:50:00
İstanbul
2019-07-12 21:20:00
694 TL
SATIN AL

Turistler, milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin, zamanla rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlarının üzerinde uçuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.
Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini adeta görsel şölene çeviriyor.
Bölgede her gün yaklaşık 150 sıcak hava balonu peş peşe yükselerek, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.

'BALON TURUNA KATILMAK İÇİN GELEN TURİSTLER VAR'

'BALON TURUNA KATILMAK İÇİN GELEN TURİSTLER VAR'
Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Yunus Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava balon turlarına turistlerin ilgisinin giderek arttığını, bölgeye sadece balon turuna katılabilmek için gelen turistlerin olduğunu belirtti.
Ünal, "Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerini görmek için her yıl farklı ülkelerden turistler geliyor. Bölgedeki, peribacaları, vadiler, yer altı şehirleri başta olmak üzere çeşitli merkezleri ziyaret eden konuklarımız, mutlaka sıcak hava balon turuna da katılmak istiyor. Yoğun ilgi nedeniyle kimi zaman yer bulamayan turistler bölgede planından fazla konaklama da yapıyor. Sırf balon turuna katılabilmek için Kapadokya'ya gelen turist sayısı da azımsanmayacak kadar çok." diye konuştu. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi Seyahat Kapadokya

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Damada büyük şok! Gelini görünce neye uğradığını şaşırdı

Damada büyük şok! Gelini görünce neye uğradığını şaşırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşile doymak istiyorsanız burası tam size göre!

Yeşile doymak istiyorsanız burası tam size göre!

Mıhlı Şelalesi serinlemek isteyenlerin gözdesi oldu

Kazdağları'nın saklı cenneti

Haziran ayında kışı yaşamak isteyen oraya gidiyor

Haziran ayında kışı yaşamak isteyen oraya gidiyor

Antalya'da sıcaktan bunalan kar ve buz keyfi

Sıcaktan bunalan soluğu orada aldı

Ekstream spor tutkunları Uzundere'ye bayılacaksınız

Ekstream spor tutkunları buraya bayılacaksınız

Türkiye'de ilk kez yapılacak! Vosvos trophy 1 Temmuz'da başlıyor

İlk kez yapılacak! Araba tutkunları Ordu'da buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.