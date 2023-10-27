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Kapalı kapılar ardında Riva'da kritik toplantı! Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları...

27.10.2023 20:20 | Son Güncelleme:
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Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki tesislerinde toplantı yaptı. Toplantıya Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları dahil oldu. Diğer kulübün başkanları toplantıya çevrimiçi olarak katılım sağladı.

Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

KONUŞULAN KONU ORTAYA ÇIKTI

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Toplantıda ana gündem maddesinin e-bilet olduğu öğrenildi. Bunun yanında konuşulan konular hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKANLARA ÇOK ÖNEM VERİYOR

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tüm kulüplerin görüşlerine önem veriyor. Göreve başladığından beri yaptığı görüşmelerle bu konuda büyük takdir toplayan Büyükeşi'nin tavırları özellikle üç büyük takımı hoşnut ediyor.

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