YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi

Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi

AA AA
20.02.2024 11:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "merdiven altı" faaliyet gösterdiği belirlenen yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, bu yerlere kesilen ceza tutarı 80 milyon lirayı buldu.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, resmi, özel ve gönüllü kuruluşların her türlü eğitim öğretim faaliyetleri, bakanlığın izni ve denetiminde olduğundan, yetkili makamlardan kurum açma ruhsatı almadan yürütülen faaliyetler "izinsiz" kabul ediliyor.

Söz konusu faaliyetleri yürüten merdiven altı yerler, devletin milli güvenliğine tehdit oluştururken aynı zamanda, "kayıt dışı" olduklarından birçok ekonomik probleme neden oluyor.

Bakanlık, ruhsatı olmadan faaliyet gösteren söz konusu kurslarla mücadele çalışmalarını İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütüyor.

MEB, merdiven altı kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturarak 1 Eylül 2023 itibarıyla kapsamlı bir mücadele başlattı.

MÜKERRER İHBARLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, bakanlığa 81 ilden toplam 5 bin 181 kursun "merdiven altı" olduğu yönünde ihbar geldi.

Bakanlıkça yapılan tasnif sonucunda bu ihbarlardan mükerrer olanlar birleştirildi ve 2 bine yakın izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti gösterdiği belirtilen kursla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için valiliklere yazı yazıldı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı da devreye girdi.

YÜZLERCE KAPATMA YAPILDI, İŞLEMLER SÜRÜYOR

81 ilden ihbar edilen 2 bine yakın izinsiz kurstan yüzlercesi ya kapatıldı ya da kapatma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara 80 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere hem valilik hem de bakanlık müfettişlerince yürütülen denetimlerin artırılacağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Pendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktıPendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı meb

Ankara Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
13:07
İkindi
16:07
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Didim eczanesi
Cankaya
Adiloğlu eczanesi
Etimesgut
Yetişir eczanesi
Kecioren
Hayat eczanesi
Polatli
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Kent eczanesi
Sincan
Yeni dostlar eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.