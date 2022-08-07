Kapıcılar Kralı filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Kapıcılar Kralı konusu nedir? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimlerdir, hangi apartmanda çekildi, kaç yapımı? Ayrıntılar haberimizde...

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a yapılan göçlerin ivme kazandığı yıllar işlenir. Karısı ve iki çocuğuyla birlikte daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünmektedir ancak bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapmaktadır, kendini bir şekilde idare etmektedir.

Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiye'sine tutulmuş bir ayna niteliğindedir, haliyle meseleler oldukça derindir.

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Seyyid

Sevda Ferdağ - Mahir'in Suç Ortağı

Sevil Üstekin - Hacer

Şevket Altuğ - Votkacı

Can Kolukısa - Fehmi

Özcan Özgür - Mahir

Bilge Zobu - Zafer

Güner Sümer - Nuri

Hikmet Gül - Makbule

KAPICILAR KRALI HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

1976 yapımı olan Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği film 1 Mayıs 1977 tarihinde gösterime girmiştir.

KAPICILAR KRALI HANGİ APARTMNADA ÇEKİLDİ?

Kapıcılar Kralı filmi Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.

