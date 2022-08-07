Kapıcılar Kralı filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Kapıcılar Kralı konusu nedir? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimlerdir, hangi apartmanda çekildi, kaç yapımı? Ayrıntılar haberimizde...
Filmde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a yapılan göçlerin ivme kazandığı yıllar işlenir. Karısı ve iki çocuğuyla birlikte daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünmektedir ancak bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapmaktadır, kendini bir şekilde idare etmektedir.
Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiye'sine tutulmuş bir ayna niteliğindedir, haliyle meseleler oldukça derindir.
Kemal Sunal - Seyyid
Sevda Ferdağ - Mahir'in Suç Ortağı
Sevil Üstekin - Hacer
Şevket Altuğ - Votkacı
Can Kolukısa - Fehmi
Özcan Özgür - Mahir
Bilge Zobu - Zafer
Güner Sümer - Nuri
Hikmet Gül - Makbule
1976 yapımı olan Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği film 1 Mayıs 1977 tarihinde gösterime girmiştir.
Kapıcılar Kralı filmi Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum