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Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağıydı! Ona bir de şimdi bakın

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferdağ, şimdilerde 76 yaşında. 1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar ismi evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışan Yeşilçam güzeli, haberlerin arkasının kesilmemesi üzerine Almanya'ya ablasının yanına gönderilmişti.

Ablasının ısrarıyla tekrar sinemada oynaması için İstanbul'a gönderilmesiyle tekrar Yeşilçam'ın aranan yüzü haline gelen Sevda Ferdağ, bakın şimdilerde nasıl bir hayat sürüyor...

Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferdağ'ın, son hali görenleri hayrete düşürüyor.
Güzelliğiyle 70'li yılların aranan yüzü olan Sevda Ferdağ'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan güzel yıldız, o yıllarda erkeklerin yoğun ilgisi ile karşı karşıyaydı.
1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca, Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi.
1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.
Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı.
'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi.
Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi.
1979 yılında düzenlenen Antalya Film Şenliğinde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almaya hak kazandı.
Fakat çiçeği burnunda bir oyuncuyken, güzelliğiyle baş döndüren Sevda Ferdağ'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Sevda Ferdağ Kapıcılar Kralı

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