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Kapıcılar Kralı ne zaman çekildi? İşte Kapıcılar Kralı filmi konusu ve oyuncuları

24.01.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıcılar Kralı'nın başrolünde rahmetli usta oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kapıcılar Kralı'nın konusu, oyuncuları ve çekim yılı gibi detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Kapıcılar Kralı kaç yılında çekildi? İşte Kapıcılar Kralı filmi konusu ve oyuncuları

Kapıcılar Kralı ne zaman çekildi? İşte Kapıcılar Kralı filmi konusu ve oyuncuları

Kapıcılar Kralı'nın yönetmenliği Zeki Ökten'e ait. Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı Türk filmi Kapıcılar Kralı, 1976 yılında yayınlanmıştır. Film, Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Peki, Kapıcılar Kralı'nın oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

Efsane film Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu rolünde İbram karakterini canlandıran Hüsnü Yıldız'a bir de şimdi bakın.

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Seyyid

Sevda Ferdağ - Mahir'in Suç Ortağı

Sevil Üstekin - Hacer

Şevket Altuğ - Votkacı

Can Kolukısa - Fehmi

Özcan Özgür - Mahir

Bilge Zobu - Zafer

Güner Sümer - Nuri

Hikmet Gül - Makbule

KAPICILAR KRALI HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

1976 yapımı olan Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği film 1 Mayıs 1977 tarihinde gösterime girmiştir.


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