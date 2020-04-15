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Kapıcılar Kralı nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kemal Sunal filmi Kapıcılar Kralı konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 20:48 | Son Güncelleme

Başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu’nun oynadığı Kapıcılar Kralı, unutulmaz Türk filmleri arasında yer alıyor. 1976 yapımı Kapıcılar Kralı 15 Nisan Çarşamba akşamı Show TV'de ekrana geliyor. Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Peki Kapıcılar Kralı hangi yıl çekildi? Kapıcılar Kralı'nın çekildiği mahalle neresi?

Kapıcılar Kralı nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kemal Sunal filmi Kapıcılar Kralı konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı filminin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer almaktadır. Film, 14. Antalya Film Festivali'nde “En İyi 2. Film” ödülünü kazandı. Zeki Ökten “En Başarılı Yönetmen” Kemal Sunal'da “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini almıştır. Film Cihangir'de çekilmiştir.

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KAPICILAR KRALI KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın yüzde 51'ni satın alır.

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında sokak yaşamı ve toplumsal ilişkileri iyi gözlemleyen senarist Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı'nın ilk etapta Nişantaşı'nda çekilmesi planlanmıştı, Bu konuda yapılan apartman aramaları ve anlaşmalar sonuçsuz kalınca Yönetmen Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokak karar kılındı. Burası özellikle o dönemlerde kapıcı-apartman sakini ilişkilerinin hareketli yaşandığı bölgelerden biriydi. Umur Bugay'ın bizzat incelemelerinin ardından sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanı film için uygun bulundu. Apartman yöneticisi ve kapıcısı ile yapılan olumlu görüşmeler sonrasında film çekimi için ilk adım atılmış oldu.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI - KİM HANGİ ROLDE?

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit
Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay
Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız
Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini
Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi
Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici
Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici
Feridun Çölgeçen - Übeyit
Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız
Mine Zeren - Apartman sakini
Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini
Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini
Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini
Güler Ökten - Fehmi'nin eşi
Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi
Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı
Mete Sezer - Memur Ferit -
Demircan Türkdoğan -
Diler Saraç - Doktor'un eşi
Serpil Baykul -
Itır Gürdemirel -
Nisan Akman -
Eren Ertekin -
Yaman Yaşınel -
Aziz Kıskanç -
İbrahim Sabuncu -
İlyas Salman - Karşı apartmanın kapıcısı
Rauf Öztürk -
Necip Sarıcıoğlu -

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