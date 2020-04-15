Kapıcılar Kralı nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kemal Sunal filmi Kapıcılar Kralı konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı filminin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer almaktadır. Film, 14. Antalya Film Festivali'nde “En İyi 2. Film” ödülünü kazandı. Zeki Ökten “En Başarılı Yönetmen” Kemal Sunal'da “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini almıştır. Film Cihangir'de çekilmiştir.

KAPICILAR KRALI KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın yüzde 51'ni satın alır.

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında sokak yaşamı ve toplumsal ilişkileri iyi gözlemleyen senarist Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı'nın ilk etapta Nişantaşı'nda çekilmesi planlanmıştı, Bu konuda yapılan apartman aramaları ve anlaşmalar sonuçsuz kalınca Yönetmen Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokak karar kılındı. Burası özellikle o dönemlerde kapıcı-apartman sakini ilişkilerinin hareketli yaşandığı bölgelerden biriydi. Umur Bugay'ın bizzat incelemelerinin ardından sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanı film için uygun bulundu. Apartman yöneticisi ve kapıcısı ile yapılan olumlu görüşmeler sonrasında film çekimi için ilk adım atılmış oldu.