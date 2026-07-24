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Kapıkule'den Türkiye'ye kaçak yolla getiriliyorlardı! Yakalandılar

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek kurtarıldı. Aracın arka koltuğunun altına özel olarak oluşturulan bölmeye gizlenen köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak operasyonunda tespit edilerek koruma altına alındı.

Kapıkule'den Türkiye'ye kaçak yolla getiriliyorlardı! Yakalandılar

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan aracın koltuğunun altına gizlenen yavru köpekler bulundu.

Kapıkule den Türkiye ye kaçak yolla getiriliyorlardı! Yakalandılar 1

POMERANİAN CİNSİ 5 YAVRU KÖPEK ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenerek yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen Pomeranian cinsi yavru köpekler ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında söz konusu araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenmiş 5 yavru köpek bulundu.

Kapıkule den Türkiye ye kaçak yolla getiriliyorlardı! Yakalandılar 2

Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan köpekler koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi.

Sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule sınır kapısı yavru köpek
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