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Kış hazırlıkları için yoğun mesai başladı! Bakır kazanı olanlar soluğu ustalarda aldı

Sivas’ta unutulmaya yüz tutan mesleklerden kalaycılık, kış hazırlıklarıyla birlikte yeniden yoğun mesaiye başladı. Ev hanımlarının kışın tüketmek amacıyla hazırladığı yemeklerde kullandığı bakır kazanlar, tamir ve kalaylanmak üzere ustaların tezgahında yerini alıyor.

Gökçen Kökden

Sivas Zanaatkarlar Çarşısı’nda kalaycılık mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Yunis Şevran, özellikle yaz aylarında kış hazırlığı yapan ev hanımlarının getirdiği kazanlarla yoğun mesai harcıyor. Kışlık yemeklerin hazırlandığı bakır kazanlar, kullanılmadan önce ustaların tezgahında bakım, onarım ve kalaylama işlemlerinden geçiriliyor.

Kış hazırlıkları için yoğun mesai başladı! Bakır kazanı olanlar soluğu ustalarda aldı 1

Kalaylanacak bakır kaplar ilk olarak kumlanarak temizleniyor. Ardından kurumaya bırakılan kaplar, gerekli tamir işlemlerinin yapılmasının ardından yüksek dereceli ateşte kalaylanıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma, yaz sıcaklarına rağmen ateş başında yoğun şekilde devam ediyor.

15 yaşından bu yana baba mesleği olan kalaycılığı sürdüren 55 yaşındaki kalay ustası Yunis Şevran, mesleğin giderek unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Sivas’ta kışa hazırlık için yemek yapanlar kazanlarını getiriyor. Biz de temizleyip, tamir edip kalaylıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği devam ettiriyoruz. Kalaycılıkta makine olmaz, burada tüm işlemleri el emeğimizle yapıyoruz. Artık bakır kaplar eskisi gibi mecburi kullanılmıyor" dedi. Şevran, yaz aylarında havaların sıcak olmasına rağmen özellikle kışlık hazırlıkların başlamasıyla birlikte işlerinin yoğunlaştığını ifade etti.

"KIŞA HAZIRLIK İÇİN GELİYORLAR"

Kış hazırlıkları için yoğun mesai başladı! Bakır kazanı olanlar soluğu ustalarda aldı 2

Yunis Şervan, bu mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyerek, "Burada müşterilerimizin getirdiği kazanları tamir edip, kalaylıyoruz. En başta yüksek dereceli ateşte kazanın yağını yakıyoruz ve sonra silip temizliyoruz. Hasar gören yerlerini tamir ediyoruz ve en sonunda kalaylıyoruz. Ürünün fazla hatası, eğrisi olunca iş zaman alıyor ama temiz olduğunda çok uzun sürmüyor. Unutulmaya yüz tutan bir meslek yapıyoruz. Kalaycılıkta makine olmaz burada tüm işlemleri bizim el emeğimiz ile yapıyoruz. Artık bakır kaplar eskisi gibi mecburi kullanılmıyor. Birçok farklı alternatifi mevcut. Eskiden sadece bakır kaplar kullanıldığı için ustası da çoktu. Ama zamanla rağbet azalınca ustası da işi bilen de azaldı. Sivas’ta kışa hazırlık için yemek yapanlar kazanlarını getiriyor. Bizde temizleyip, tamir edip kalaylıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalaycı usta
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