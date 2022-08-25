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Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu

25.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu

Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı yolcu tuvaletindeki çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınır kapısının yolcu tuvaletinde uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çöp kovasının içerisinde poşette alüminyum folyoya sarılı 1 kilo 138 gram kokain ele geçirdi.

Uyuşturucuyu çöp kutusuna bırakan zanlının yakalanması amacıyla gümrük sahası kamera kayıtları inceleniyor.

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kokain Kapıkule sınır kapısı çöp kovası

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