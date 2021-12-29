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Kapıkule'de gümrük muhafaza ekipleri kaçakçıların geçişini operasyonlarla engelledi

29.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule'de gümrük muhafaza ekipleri kaçakçıların geçişini operasyonlarla engelledi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekiplerinin yılın son haftasında düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu, deniz hıyarı, elektronik sigara, plak, oto yedek parçası, cep telefonu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sınır kapısında operasyonlar düzenlendi.

Sınır kapısında sahaya bırakılan bir pakette 5 kilo 700 gram kokain ele geçirildi, paketi sahaya bırakan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Diğer operasyonda Türkiye'de ilk defa pilot uygulama olarak Kapıkule Gümrük Sahasına kurulan araç altı kamera sistemi sayesinde şüpheli bir tırın dorsesi kontrol edildi.

Şüpheli paketlerin olduğunun görülmesi üzerine X-ray taraması ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edilen tırın dorsesi altına gizlenmiş 78 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce düzenlenen bir diğer operasyonda ise şüpheli bir tır kameralardan takibe alındı. Tırdan sahada bekleyen başka bir minibüse şüpheli paketlerin aktarıldığının tespit edilmesi üzerine zanlılar suçüstü yakalandı. Zanlıların kontrolden kaçırmak istediği paketlerin içerisinden 41 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Bu arada sınır kapısında şüpheli araçlarda yapılan aramalarda, 55 kilo 260 gram deniz hıyarı, 1060 elektronik sigara, 24 bin 879 ilaç, 780 plak, 1427 oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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